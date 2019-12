Conflito com Igreja Ortodoxa expõe divisões em Montenegro

Milhares de fiéis da Igreja Ortodoxa da Sérvia saíram às ruas de várias cidades de Montenegro, esta segunda-feira, em protesto contra uma medida do Governo que a hierarquia da Igreja considera discriminatória.

Nalgumas cidades os protestos resultaram em violência, com os manifestantes a lançar pedras contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo.

Os protestos surgiram depois de a hierarquia daquela Igreja ortodoxa ter pedido aos seus fiéis para se reunirem nos locais de culto em oração, “para mostrar ao regime de Montengro que não vamos ceder”.

Em causa está uma medida passada pelo Governo que obriga as comunidades religiosas a comprovar que o seu património já lhes pertencia antes de 1918, altura em que o Reino de Montenegro foi incorporado ao Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Mais tarde toda a região seria integrada na Jugoslávia. Os terrenos e propriedades cuja prova de titularidade prévia a 1918 não seja apresentada poderão ser nacionalizados.

A Igreja Ortodoxa da Sérvia teme que a lei seja uma forma encapotada de tentar diminuir a sua influência em Montenegro e de favorecer a Igreja Ortodoxa de Montenegro, que não é reconhecida por mais nenhuma igreja ortodoxa.



Em resposta, a polícia montenegrina acusou a Igreja de incentivar à violência através de “declarações de dignitários eclesiais que estão a conduzir à obstrução da ordem pública e ao ferimento de agentes policiais”.

A aprovação da lei no dia 26 de dezembro já tinha levado a protestos e confrontos com a polícia, como se vê no vídeo abaixo, postado por grupos pró-sérvios, e mesmo à detenção de políticos também pró-sérvios.