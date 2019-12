Liderança do PSD. Candidatura formalizada na ausência de Miguel Pinto Luz

A candidatura de Miguel Pinto Luz à liderança do PSD foi formalizada esta segunda-feira pelo seu diretor de campanha, José Matos Rosa, na ausência do candidato. Cerca de 2.800 assinaturas foram também entregues na sede nacional do partido.

Em declarações aos jornalistas, Matos Rosa relativizou a ausência do candidato e autarca da câmara de Cascais, afirmando apenas que Pinto Luz “anda no terreno, está em contacto com todos os militantes”.

O diretor de campanha acredita nas possibilidades de vitória de Pinto Luz, que é uma candidatura “inclusiva, agregadora”, e recusa, para já, comentar cenários de segundas voltas ou especular sobre quem poderia o autarca de Cascais apoiar, Rio ou Montenegro. “Os militantes dirão. Nós estamos preparados para ganhar”, disse, ao lado de Vasco Rato.





Pinto Luz apoia recandidatura de Marcelo a Belém, com “pressupostos”

Na sua moção, com 92 páginas, Miguel Pinto Luz escreve que a recandidatura de Marcelo exige uma “vontade individual”, admite ser “expectável” que volte a candidatar-se nas eleições presidenciais de 2021 e que a “opção natural” do partido seja apoiá-lo, embora com alguns “pressupostos”, no “cumprimento dos seus poderes e obrigações constitucionais”.

Esse apoio “será concedido no pressuposto de que o Presidente da República” seja “uma força de moderação na vida política nacional e dê um contributo decisivo para retirar o país do impasse”.

Pinto Luz analisa ao longo de dezenas de páginas os “desafios” do país na nova conjuntura internacional – da Ásia à União Europeia – e traça depois as opções do PSD para o “próximo ciclo eleitoral”.





Candidato quer “pôr fim ao ciclo político dominado pelo PS”

Apesar de serem regionais, o PSD deve dar todo o apoio aos sociais-democratas nos Açores, e, para eleições seguintes, as autárquicas, Miguel Pinto Luz traça o objetivo de “voltar a ser o partido mais votado ao nível local e de retomar a liderança da Associação Nacional de Municípios”.

“Porque a reconquista do poder governamental passa por uma mobilização e uma dinâmica vencedora nas eleições autárquicas”, justificou, relativamente às legislativas, que, cumprido o calendário se realizam em 2023.

E essa “reconquista do poder” em eleições legislativas, para “pôr fim ao ciclo político dominado pelo PS”, deve acontecer “no mais curto prazo possível”, segundo a moção.

Na ausência do candidato a presidente do partido, Matos Rosa fez um balanço “muito positivo” dos contactos feitos com os militantes nas últimas semanas.

“A sorte desta candidatura é a sorte do PSD”, disse.

Miguel Pinto Luz protagoniza uma das três candidaturas à liderança social-democrata nas diretas de 11 de janeiro e foi a última a entregar o “dossier” com as assinaturas e moção de estratégia global, depois do atual presidente, Rui Rio, já o ter feito na sexta-feira e de Luís Montenegro, antigo líder parlamentar, a meio da manhã desta segunda-feira.

Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos, disputa-se a segunda volta, uma semana depois.

Pelo menos 40 mil militantes do PSD com as quotas em dia podem votar nas diretas para escolher o próximo presidente, segundo dados provisórios disponibilizados no site do partido após o encerramento dos cadernos eleitorais, em 22 de dezembro.