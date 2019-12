Retomadas buscas por pescador desaparecido no mar em Viana do Castelo

Foram retomadas esta segunda-feira as buscas pelo homem desaparecido no sábado, no mar, ao largo de Viana do Castelo.

As buscas prosseguem por terra e por mar numa aérea que vai desde o sul de Viana do Castelo até Caminha, como explica o capitão do Porto de Viana do Castelo.

Segundo Sameiro Matias “têm sido efetuadas buscas mais ou menos até às 12 milhas, agora vamos alargar um bocadinho.”

Na operação estão envolvidos cerca de 70 operacionais, auxiliados por um barco salva-vidas mais junto à costa e pela corveta João Roby, mais ao largo.

O homem de 60 anos encontrava-se a pescar ao largo de Viana do Castelo, no sábado, quando foi dado como desaparecido.