Passagem de ano condiciona trânsito na baixa de Lisboa

A preparação dos festejos de passagem de ano na baixa de Lisboa estão a provocar alguns constrangimentos ao trânsito para essa zona ao longo de segunda e terça-feira.

O ponto principal será na Praça do Comércio, onde a festa começou já no domingo à noite e continua com concertos esta segunda-feira e, claro, na terça. Por isso, a partir de segunda-feira à noite será encerrada a Avenida Ribeira das Naus, entre as 20h30 e as 00h30, segundo informação veiculada pela PSP. Há ainda condicionamentos nas restantes vias que conduzem à Praça do Comércio, nomeadamente do Cais do Sodré e Rua do Arsenal. Os transportes públicos circularão pela Rua do Ouro. O concerto desta noite inicia-se às 21h30.

As principais restrições acontecem na terça-feira, porém, com corte total de trânsito nas ruas que desembocam na Praça do Comércio a partir das 17h. Segundo a PSP registam-se ainda cortes na 24 de Julho com a Avenida D. Carlos I; na Rua de São Paulo; no Cais do Sodré, com desvio para a Rua do Alecrim ou inversão para a 24 de Julho; na Rua do Arsenal; na Avenida Infante D. Henrique, com corte total no Viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque; na Rua da Alfândega com a Praça do Comércio; na Rua Vítor Cordon com a Calçada do Ferregial; nos Restauradores Sul; no acesso do Rossio à Rua do Ouro; no acesso da Praça da Figueira à Rua dos Fanqueiros e Rua dos Douradores e na Rua da Conceição, que estará encerrada.

Naturalmente, a PSP aconselha todos os que pretendem ir aos festejos, ou a circular na zona, a fazerem-no utilizando os transportes públicos.

Acesso condicionado à festa

Para a festa propriamente dita, na Praça do Comércio, as forças policiais advertem que há uma série de artigos que não podem ser transportados para dentro do recinto, incluindo objetos cortantes e garrafas de vidro, mas também guarda-chuvas e mochilas com dimensão superior a uma folha A3.

A polícia aconselha ainda a evitar o uso de carrinhos e cadeiras de bebé, pois o volume de pessoas pode dificultar o seu uso e colocar em risco a segurança dos próprios e de outros. “Caso seja imperioso levarem, pela razão da idade dos bebés e/ou mobilidade do utilizador, a PSP aconselha a evitar a concentração na zona mais próxima ao Cais das Colunas”, aconselha ainda a PSP, que está a fazer planos a contar com a presença de mais de 200 mil pessoas.