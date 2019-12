Máximas de 26º. Aviso amarelo na Madeira prolongado até terça-feira

A notícia surge fora de época, mas a Madeira está mesmo debaixo de um alerta amarelo do devido ao tempo quente. O aviso tinha sido emitido inicialmente pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o período entre as 12h de domingo e as 21h de segunda-feira, na costa sul, e foi agora prolongado até às 18h desta terça-feira, véspera de Ano Novo.

Segundo a previsão do instituto, Porto Moniz atinge esta segunda-feira uma temperatura máxima semelhante à registada no domingo (26,4ºC), tal como o Funchal (26ºC). Para esta terça-feira, no Funchal, está prevista uma máxima de 23ºC.

Bombeiros combateram incêndios no domingo



Diversas corporações de bombeiros da Madeira estiveram envolvidas, este domingo, no combate a incêndios de deflagraram em vários pontos da ilha.

Elementos dos Bombeiros da Calheta, da Ribeira Brava e Ponta do Sol, de Câmara de Lobos (zona oeste da Madeira), de Santana (norte) e de Santa Cruz (zona leste) combateram fogos durante o dia, sobretudo em áreas de floresta e mato.

Na Calheta, uma queimada não autorizada ficou descontrolada e propagou-se a uma casa devoluta, situação que motivou a intervenção das autoridades policiais, que identificaram o responsável pelo fogo.

Passagem de ano amena

Uma noite amena e sem chuva, com 18 graus de temperatura, espera os milhares de residentes e turistas que vão entrar em 2020 no arquipélago, indicou esta segunda-feira o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal.

"Amanhã [terça-feira] será um dia com céu pouco nublado, eventualmente nublado por nuvens altas ao fim do dia, a temperatura máxima que se prevê é de 23 graus e, na passagem de ano, a temperatura será de 18 graus, portanto, amena e sem chuva", disse à Lusa Vítor Prior.