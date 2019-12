Depois de cerca de sete horas de combate às chamas foi dominado o incêndio junto ao Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, em Lisboa.

No local encontram-se 37 operacionais em operações de rescaldo.

De acordo com a mesma fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, o alerta do incêndio no interior do recinto foi dado às 22h26.

Não há vítimas a registar.