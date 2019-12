Barómetro Esperança. Portugueses acreditam num futuro melhor

No âmbito das relações sociais “ter com quem contar dá mais esperança aos portugueses”, disse à Renascença Helena Águeda Marujo, coordenadora do estudo e docente do ISCSP-ULisboa.

O estudo revela que temem a probabilidade de um mundo marcado por crises, como o crescimento da população, a degradação do ambiente, os conflitos éticos e religiosos e novas doenças.

“O que lhe dá Esperança para o ano 2020?”, “Quais foram as suas melhores experiências em 2019?”, “Está feliz com a sua vida e com as relações que estabelece com os outros no seu dia-a-dia?”, são algumas das perguntas por detrás de um estudo desenvolvido até ao final do mês de novembro, que contou com o apoio da Rádio Renascença.

Esta investigação integra-se no Hope-Barometer International Research Project e faz parte de uma iniciativa internacional, que o ano passado envolveu mais de 23 mil pessoas em vários países.

É realizado desde 2009 na Suíça e depois envolveu Austrália, Colômbia, República Checa, França, Índia, Israel, Itália, Malta, Nigéria, Polónia, Espanha, África do Sul e Portugal.