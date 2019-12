​Tentativa de roubo em Berlim acaba em tiroteio

A polícia alemã dá conta de uma operação em curso relacionada com um tiroteio em Berlim. As autoridades adiantam que os tiros terão sido disparados na sequência de uma tentativa de assalto num café, perto de Checkpoint Charlie, o antigo posto de controlo da cidade.



"A situação está controlada", informa ainda a polícia alemã, na rede social Twitter.

De acordo com a agência Reuters, as autoridades cercaram vários edifícios nas imediações do local.