LeBron desempata duelo pessoal com Doncic

Ao terceiro jogo entre os Los Angeles Lakers, de LeBron James, e os Dallas Mavericks, de Luka Doncic, foi a equipa californiana a levar a melhor, em casa, por 108-95.

LeBron foi decisivo para este desempate, com um duplo-duplo de 13 pontos e 13 assistências, tal como Anthony Davis, que amealhou 23 pontos. Nota, ainda, para os 19 pontos de Kentavious Caldwell-Pope.

Doncic teve uma noite "não", numa das raras ocasiões em que não chegou, pelo menos, ao duplo-duplo. O esloveno somou 19 pontos, mas converteu apenas cinco dos 14 lançamentos (fora livres) que fez e sofreu seis perdas de bola, mais que qualquer outro jogador.

Os Lakers continuam no topo da tabela da Conferência Oeste, com 26 vitórias contra sete derrotas. Os Mavs estão em quinto, com um balanço de 21 triunfos e 11 derrotas. As duas equipas voltam a encontrar-se na madrugada do dia 11 de janeiro, uma quarta-feira.

Todos os resultados



Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder, 97-98

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets, 117-104



New Orleans Pelicans-Houston Rockets, 127-112



Denver Nuggets-Sacramento Kings, 120-115



Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks, 108-95