Revolução na Oliveirense é para terminar na I Liga

Em 2020 será difícil, mas Horácio Bastos tem esperança de, a breve prazo, realizar um desejo, concretizar um sonho que em Oliveira de Azeméis passará a ser objetivo: subir à I Liga. A única presença da Oliveirense entre os grandes data dos anos 40, mas, depois de ajustado à nova ordem do futebol, o clube está a equipar-se para fazer história. O regresso a casa, ao renovado Estádio Carlos Osório, foi o momento simbólico para assinalar a mudança. Foi constituída uma Sociedade Anónima, os interessados foram avaliados e os sócios validaram a entrada de capital japonês. "Quando decidimos partir para uma SAD e abrir as portas a um investidor foi para vermos a UD Oliveirense na I Liga. Se caminharmos lado a lado, com este ‘input’ financeiro por parte dos investidores, vamos conseguir chegar à I Liga. Foi para isso que constituímos a SAD. Para ter novas infraestruturas, porque eles também vão ajudar na construção do novo centro de treinos, e ir para outros patamares", diz Horácio Bastos, em entrevista à Renascença.

Regresso a casa é sonho concretizado O presidente da Oliveirense reforça que para este passo em frente será determinante o clube ter à sua disposição os equipamentos necessários para alavancar o crescimento desejado. O centro de treinos é o projeto que se segue, depois das profundas obras de remodelação do Estádio Carlos Osório. O clube fez um grande esforço financeiro para financiar o projeto em cerca de metade do seu custo. Para isso contraiu empréstimo de 800 mil euros, que será pago em quatro anos. O novo recinto tem capacidade para cerca de 1750 espectadores, mas tem área de construção para ampliação para o mínimo de cinco mil exigido, caso ascenda à I Liga.

Para já, importante, realça Horácio Bastos, é a equipa ter regressado a casa, depois de dois anos e meio a jogar, na condição de visitado, no Municipal de Aveiro, a 40 km de Oliveira de Azeméis. "Era esta prenda que todos os oliveirenses queriam há muito. É um sonho tornado realidade", sublinha o dirigente, admitindo que "tinha uma sensação de um vazio extremo" quando se deslocava a Aveiro para ver a Oliveirense jogar num estádio praticamente vazio. "Uma coisa é jogar na nossa cidade e outra coisa é jogar num estádio, que é certo que tinha todas as condições, mas em Aveiro, a 40 km", observa. "A Muralha" Carlos Osório Foi a 15 de dezembro de 2019 que a Oliveirense voltou a jogar em casa. A última vez tinha sido a 14 de maio de 2017, com o Salgueiros, ainda no Campeonato de Portugal. Os adeptos voltaram a estar "em cima" do relvado e a equipa correspondeu. Bateu o Penafiel, por 2-1, num jogo em que sofreu o golo do empate aos 90 minutos. "Dificilmente, em Aveiro, conseguiríamos ganhar aquele jogo. No Carlos Osório, com o público, em cima do campo, conseguimos ainda chegar ao 2-1", reconhece Horácio Bastos, nesta conversa com Bola Branca, destacando a relevância, do ponto de vista desportiva, deste regresso.

Nos primeiros quatro jogos da II Liga realizados em casa, em Aveiro, a Oliveirense tinha uma vitória (Cova da Piedade). Ao cabo de seis, os últimos dois em Oliveira de Azeméis, tem três vitórias (Penafiel e Académico de Viseu). A equipa está no 12.º lugar do campeonato, nove pontos acima da zona de descida e a 14 de uma posição de subida. Esta época, a realidade aponta para um objetivo de permanência, mas nos próximos tempos, a expectativa é de uma mudança no horizonte. O investimento japonês

Horácio Bastos está confiante num futuro risonho, até porque o processo de seleção do investidor foi criterioso e cuidadoso. Akihiro Kin, proprietário da SAD, escolheu Nobuyuki Yamagata para a presidência da sociedade, um dirigente que nas duas últimas épocas liderou o Sint-Truiden, da primeira liga da Bélgica, garantindo a permanência em ambas as ocasiões, sendo que no segundo ano o clube fechou o campeonato no sétimo lugar.