Luís Filipe Vieira, Varandas e Salvador presentes da condecoração de Jorge Jesus

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Frederico Varandas, presidente do Sporting e António Salvador, presidente do Sporting de Braga, marcaram presença na condecoração de Jorge Jesus, em Lisboa, no Palácio de Belém, a convite do técnico do Flamengo.

Para além dos três presidentes de clubes pelos quais Jesus já passou, esteve ainda presente Pimenta Machado, antigo presidente do Vitória de Guimarães. Jesus teve cerca de 30 convidados na sala, entre amigos e familiares. Júlio César, antigo guarda-redes de Flamengo e Benfica, também esteve presente, assim como a sua equipa técnica, Pedro Proença, presidente da Liga, Fernando Gomes, presidente da Federação, e José Pereira, presidente da Associação de Treinadores.

"Não poderia ter todos aqui. Sei que se chegamos aqui, foi com ajuda de muitas pessoas. Procurei convidá-los todos, como outras referências do futebol português. Sem eles não estaria aqui", disse.

Pinto da Costa também foi convidado

Jorge Jesus confessou que também convidou Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que não marcou presença na gala.

"A minha ideia foi unir o futebol português. Gostaria de ter mais presidentes, convidei também o Pinto da Costa, mas como todos sabem fez anos ontem e também está doente", disse.

Varandas e António Salvador também congratularam o treinador, em declarações à "Sport TV": "É uma homenagem mais do que merecida. É um grande treinador e um amigo", disse o presidente do Sporting. "É uma justa homenagem do Presidente da República para Jorge Jesus, que está a passar Portugal para todo o mundo", disse o responsável do clube minhoto.