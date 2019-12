Jesus diz que apoio do povo português foi "mais importante do que as conquistas" no Flamengo

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, acredita que apoio do povo português foi a sua maior conquista desde que chegou ao Flamengo. O técnico de 65 anos mostrou-se orgulhoso por ser condecoraco com a Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Se alguma vitória no Brasil foi importante, talvez essa [apoio dos portugueses] tenha sido a mais importante. O povo português associou-se e partilhou as vitórias do Flamengo, principalmente na Libertadores e no Mundial de Clubes, que não vencemos. Essa vitória deve ser mais importante do que as desportivas, sentir o carinho do povo português", disse, em declarações aos jornalistas.

O treinador de 65 anos conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores e garante que ficou na história do futebol brasileiro.

"Portugal e Brasil são países irmãos, ligados pela história e cultura. Não fomos nós que descobrimos o Brasil, não fui eu que dei a independência ao Brasil, mas fomos nos que a 23 e 24 de novembro conquistamos dois títulos e vamos ficar na história do Brasil", explica.

"Sempre senti que representava um país. Quando subi ao pódio, lembrei-me logo da bandeira de Portugal. Estou honrado e orgulhoso de ser português. Esta medalha vai ficar no meu museu em casa", acrescenta.

Apesar de garantir que regressará ao futebol português, Jorge Jesus explica que neste momento continuará ao serviço do Flamengo. "Temos contrato até junho, dia 19 vamos regressar ao Rio de Janeiro".