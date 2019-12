Inácio sobre o clássico. "FC Porto tem melhor equipa que o Sporting"

Augusto Inácio considera que o FC Porto é mais forte e tem mais argumentos para ganhar o clássico, no reduto do Sporting.

Sporting, o clube do coração. FC Porto, o emblema pelo qual conquistou grandes provas, como a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental. Os dois defrontam-se no domingo, em Alvalade, na 15.ª jornada da I Liga. Em entrevista a Bola Branca, Inácio prevê "um grande clássico".

"Num Sporting-Porto, nunca se sabe quem ganha, independentemente do momento classificativo de cada um. Acho que o Porto tem melhor equipa, tem melhor plantel. O Sporting está a tentar recuperar. Na minha opinião, o Porto é melhor. Não digo que é favorito, mas tem mais argumentos para ganhar o jogo", observa o treinador do Avaí, do Brasil.

Sporting em recuperação

Inácio elogia os esforços de Silas que, "aos poucos, está a endireitar a equipa" do Sporting e a escalar posições na tabela classificativa.

"Os jogadores do Sporting, briosamente, estão a dar o seu melhor. Mas estes pontos que o Sporting tem de atraso em relação a Porto e Benfica são uma machadada naquilo que são as motivações, principalmente dos adeptos do Sporting, que esperavam muito mais", refere.

O FC Porto está no segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do Benfica, que lidera, e com mais nove que o Sporting, terceiro classificado.

O clássico de Alvalade joga-se no domingo, às 17h30, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.