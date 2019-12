Braga empresta Lucas Cunha ao Estoril

O Estoril Praia anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Lucas Cunha, por empréstimo do Sporting de Braga.

O central brasileiro, de 22 anos, vai rodar na II Liga até ao final da época. Lucas Cunha tem três jogos disputados pela equipa principal do Braga, um deles na Liga Europa (suplente) e dois no campeonato (titular).

Lucas Cunha chegou ao Braga em 2014/15, proveniente dos brasileiros do Mirassol, para jogar na equipa B. Este empréstimo permite-lhe subir de patamar competitivo, já que os "bês" do Braga jogam no Campeonato de Portugal e os minutos pela equipa A têm sido escassos.

O Estoril está no sétimo lugar da II Liga, com 22 pontos, menos nove que o Nacional, primeira equipa em zona de subida.