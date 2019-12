Deportivo da Corunha arranja novo treinador

O Deportivo da Corunha anunciou, esta segunda-feira, a contratação de um novo treinador, o terceiro esta época. Trata-se de Fernando Vázquez.

Esta é a segunda vez que o técnico espanhol, de 65, orienta a equipa galega. A primeira foi entre as épocas 2012/13 e 2013/14. Vázquez substitui Luis César Sampedro (que já rendera Juan Antonio Anquela), que sai ao fim de 12 jogos, com apenas duas vitórias conquistadas.

O Deportivo, um histórico do futebol espanhol, encontra-se no 22.º e último lugar da II Liga, com 15 pontos em 21 jogos, menos sete pontos que o Real Oviedo, primeira equipa acima da linha de água.