Cristiano Ronaldo, João Félix, Jorge Mendes e Benfica vencedores

Cristiano Ronaldo é o Jogador do Ano para os Globe Soccer Awards, que decorrem no Dubai. É o sexto ano em que vence o capitão da seleção portuguesa depois de 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018.

"Tenho de agradecer à minha família, à minha namorada, ao Cristianinho, aos meus outros três filhos que estão no hotel, à família e amigos que nos vêem em Portugal, aos meus colegas de equipa da Juventus e da Seleção, ao meu empresário. Tenho de agradecer à comunidade árabe que sempre me recebeu muito bem. Agradeço também a quem votou, é uma grande honra estar receber este prémio e espero no próximo ano voltar", disse CR7.



Já João Félix conquistou o prémio Revelação. É mais um prémio para o jogador do Atlético de Madrid, depois do prémio "Golden Boy", para o melhor jogador sub21 da Europa.

"Obrigado ao Benfica, ao Atlético Madrid e à minha família, que me apoiou sempre desde o início", referiu.



Na mesma cerimónia, o Benfica ganhou, ex aequo com o Ajax, o prémio de Melhor Academia do Mundo. Os encarnados repetem o triunfo do ano passado. "Muito obrigado ao juri e a todas as pessoas que trabalham na nossa academia. O clube está muito orgulhoso deste prémio", disse Rui Costa, que representou os encarnados.

Jorge Mendes foi mais uma vez eleito o melhor empresário do mundo e Fernando Santos perdeu para Jurgen Klopp o prémio de melhor treinador do ano.

"Quero agradecer às pessoas da Gestifute, à minha família, à minha mulher, a João Félix - o melhor jovem jogador do ano - e a Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre", disse.



Outros prémios: Alisson Becker, jogador do Liverpool, melhor guarda-redes; Ryan Giggs e Miralem Pjanic, médio bósnio da Juventus, com prémio carreira; Al-Hilal, clube árabe do ano; Liverpool, melhor clube; Achraf Hakimi, melhor jovem árabe; e Lucy Bronze, do Lyon, ganha o prémio de Jogadora do Ano.