Sporting-FC Porto multiplica motivação do Benfica para Guimarães

"Sem dúvida. Penso que isso passa pela cabeça dos jogadores, porque poderia dar aqui uma margem muito importante, e isso faz com que eles se sintam muito mais motivados. Não digo preparados porque já estão, mas traz um nível de energia e emoção completamente distinto. Penso que a motivação é um multiplicador importante, não faz parte do treino ou daquilo que é a composição normal da estrutura durante a semana, mas é um multiplicador importante e que pode somar as facetas de rendimento do jogador durante esta competição e durante este jogo", afirma o antigo central brasileiro, em entrevista a Bola Branca .

William, que representou Benfica e Vitória de Guimarães, entende que a possibilidade do Benfica se afastar mais de Sporting e/ou FC Porto, que se defrontam no domingo, é fator de motivação para os encarnados.

Clássico de Alvalade pode dar arrancada

William vê, em Guimarães, uma boa oportunidade para o Benfica cimentar a liderança em jornada de clássico. No entanto, alerta para um Vitória que está a apenas três pontos do quarto lugar.

"Se quer manter o primeiro lugar e ampliar a vantagem sobre o FC Porto, o Benfica deverá aproveitar a oportunidade em Guimarães, uma vez que o Porto tem uma deslocação difícil a Alvalade. Poderá dar um passo importante para ter alguma margem de erro para o que resta do campeonato. Por outro lado, o Vitória tem o quarto lugar muito próximo, está apenas a três pontos, e tem o perigo do sexto classificado, que está muito próximo. Por isso, são classificações e posições de extremos cuidados e que obriga com que as equipas procurem os seus objetivos e consolidem o mais rápido possível as suas posições na tabela", frisa.