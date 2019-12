Manchester United interessado em Gedson Fernandes para janeiro

O Manchester United terá apresentado ao Benfica uma proposta por Gedson Fernandes, de acordo com a Sky Sports.

Representantes do médio português, de 21 anos, terão estado no Reino Unido, para negociar um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros, para a janela de transferências de janeiro.

A Sky Sports adianta que o facto de Gedson ter perdido espaço nas opções de Bruno Lage deverá facilitar o negócio. O internacional português de sub-21 leva 12 jogos, esta época, sete deles a titular.

Gedson Fernandes tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.