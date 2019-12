Bruno Guimarães confirma interesse do Benfica

O médio brasileiro Bruno Guimarães, do Athletico Paranaense, confirmou o interesse do Benfica na sua contratação.

"Há muitos clubes sondando, como o Benfica ou o Atlético de Madrid. Mas até agora são só sondagens, vamos ver o que pode acontecer", esclareceu o jogador, de 22 anos, em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta segunda-feira.

O Benfica agrada ao médio, dado que "é uma grande equipa, muito forte e que disputa sempre os títulos em Portugal". Para Bruno Guimarães, "a prioridade é o futebol europeu", de preferência um clube para "jogar e não para ficar no banco".

"Quero jogar e evoluir e o Benfica seria uma boa equipa para isso. Além disso, vi também a entrevista que o presidente [do Atlhetico Paranaense] deu a falar sobre uma possível parceria com o Benfica. Vou conversar com ele esta semana, para saber o que pode acontecer, para tentar decidir o meu futuro o mais rapidamente possível", afirmou.

Bruno Guimarães, médio brasileiro de 22 anos, marcou cinco golos em 43 jogos, em 2019. O Athletico Paranaense terminou o Brasileirão no quinto lugar e venceu a Copa do Brasil.