Benfica apresenta proposta de 20 milhões por Weigl

O Benfica apresentou uma proposta de 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund por Julian Weigl, segundo avança o "Record", esta segunda-feira.

De acordo com a referida publicação, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já tem a garantia de que o médio internacional alemão, de 24 anos, está disposto a rumar à Luz. Daí ter partido para uma proposta, que no entanto já terá tido resposta negativa. Ainda segundo o "Record", o Dortmund exige 35 milhões de euros para libertar Weigl em janeiro.

Weigl começou a época como suplente de Witsel e Delaney. Saltou para a titularidade, nos últimos jogos, devido a lesões dos dois concorrentes pela posição de médio-defensivo. Ainda assim, já manifestou intenção de não renovar o contrato que o liga ao Dortmund até junho de 2021.

Esta temporada, Julian Weigl leva 20 jogos disputados e um golo.