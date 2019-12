"The Two Popes". Onde acaba a realidade e começa a ficção?

O filme "The Two Popes" ("Dois Papas", em português), que explora os meses que antecederam a resignação do Papa Bento XVI e a relação com o então cardeal Jorge Mario Bergoglio, que viria a ser eleito Papa em 2013, estreou na Netflix, no dia 20 de dezembro.

Inspirado em eventos reais, o filme mistura eventos históricos com ficção e tem causado muitas discussões acerca de onde acaba a realidade e começa a imaginação do argumentista. Dissecamos o filme e fomos aos recortes da história recente da Igreja Católica para "separar as águas".

Se não viu o filme, o melhor é não se aventurar já neste artigo, que contém spoilers. E não são poucos. Bastantes.

O Cardeal Bergoglio disputou o conclave de 2005 com Ratzinger?