Viana do Castelo. Autoridades reforçam meios para encontrar pescador desaparecido

As autoridades reforçaram os meios para encontrar o pescador desaparecido desde sábado ao largo de Viana do Castelo.

Para além da semi-rígida da polícia marítima e da embarcação salva-vidas do Instituto de Socorro a Náufragos de Viana do Castelo, junta-se agora uma corveta da Marinha, disse à Renascença o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Comandante Fernando Pereira da Fonseca.

Depois das buscas terem sido suspensas no sábado, por volta das 22h30, as autoridades fizeram um voo de helicóptero esta manhã e alargaram a área de buscas.

O alerta para o desaparecimento do homem, que tem cerca de 60 anos, foi dado pelas 16h10 pela mulher, após ter tentado contactar o marido para o telemóvel, mas sem sucesso.

Quando se iniciaram as primeiras buscas, "o barco de recreio" onde o homem estaria a fazer pesca desportiva foi encontrado, "sem ninguém no seu interior", a cerca de seis quilómetros a oeste de Viana do Castelo.

“Área coberta pelas buscas não é muito vasta, detetamos a embarcação do pescador rapidamente, é a partir daquele ponto que foi calculada a deriva e estamos a aumentar o perímetro das buscas”, fez saber o o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Durante a tarde de domingo está previsto um novo voo de helicóptero para tentar localizar o corpo do homem de 60 anos.