Portway. Greve já cancelou 19 voos no Aeroporto de Lisboa

A greve dos trabalhadores da Portway está a provocar fortes constrangimentos nos aeroportos portugueses. No último dia de greve dos trabalhadores que prestam assistência em terra aos passageiros, registam-se já 19 voos cancelados e vários atrasos.

Os voos cancelados registados são todos no aeroporto de Lisboa. No Porto, Francisco Simões, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), acredita que isso poderá a acontecer nas próximas horas.

“Há possibilidades de, nas próximas horas, no aeroporto Francisco Sá Carneiro de haver cancelamentos. O número de trabalhadores na placa é cada vez mais reduzido”, adianta à Renascença o sindicalista.

Aos que já estão em greve, o sindicalista espera que se juntem, nas próximas horas, os trabalhadores que não aderiram à greve. “A previsão é de só dois trabalhadores nas próximas duas horas na placa do aeroporto de Lisboa. E mesmo esses vão juntar-se à greve”, diz o sindicalista.

Os dois principais aeroportos portugueses têm também vindo a registar vários atrasos. No entanto, o SINTAC ainda não tem números efetivos quanto aos tempos de atraso registados.

No início da manhã deste domingo a greve não estava a causar perturbações nos aeroportos do Porto e de Faro.

Os trabalhadores que prestam assistência em terra aos passageiros dos aeroportos estão em greve pelo não cumprimento do descongelamento de carreiras em Novembro por parte da empresa Portway.



A partir do dia 1 de janeiro, e durante três meses, haverá outra greve, desta vez ao fim de semana e ao trabalho suplementar.

[Noticia atualizada às 15h00 com novo número de voos cancelados]