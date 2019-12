Portway. Greve adia voos e gera atrasos no Aeroporto de Lisboa

A greve dos trabalhadores da Portway já levou ao atraso de cinco voos e ao cancelamento de duas ligações no Aeroporto de Lisboa este domingo.

De acordo com o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), no início da manhã deste domingo já se verificavam atrasos em cinco voos.

“Verificamos que 100% dos aviões, ou seja, cinco em cinco, registaram atrasos, e isto logo de manhã, que é quando há mais margem para a empresa” dado o número de trabalhadores disponíveis, explica Fernando Simões.

Com um cenário de todas as ligações atrasadas pela manhã, o sindicato prevê um dia complicado e com mais voos atrasados. “A partir daqui os atrasos vão começar a acumular-se durante o dia com o regresso destes aviões para novos voos. A nossa previsão é que seja um dia repleto de atrasos”, explica o sindicalista, acrescentando que é prematuro fazer previsões.

A greve não estava, nas primeiras horas deste domingo, a causar perturbações nos aeroportos do Porto e de Faro.

Os trabalhadores que prestam assistência em terra aos passageiros dos aeroportos estão em greve pelo não cumprimento do descongelamento de carreiras em Novembro por parte da empresa Portway.

A partir do dia 1 de janeiro, e durante três meses, haverá outra greve, desta vez ao fim de semana e ao trabalho suplementar.