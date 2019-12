IPMA prevê mau tempo para os Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê mau tempo nos Açores no fim do ano devido à passagem de uma superfície frontal fria.

Num comunicado divulgado este domingo, o IPMA disse que está previsto para terça-feira, nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), muita nebulosidade e períodos de chuva, com o vento a soprar com rajadas até 100 quilómetros por hora.

É precisamente na ilha do Corvo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pretende estar na noite da passagem do ano.

Além do grupo ocidental, o IPMA prevê que, nos grupos Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) e Oriental (Santa Maria e São Miguel), o céu apresentar-se-á na terça-feira com abertas, com a ocorrência de aguaceiros e vento moderado a fresco.

Na quarta-feira, primeiro dia do ano 2020, a superfície frontal fria atravessará toda a região, provocando precipitação em todas as ilhas e vento a soprar fresco com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora, sendo que as temperaturas mínimas irão variar entre 12 e 15 graus centigrados, devendo as máximas situar-se entre 17 e 19 graus, indicou o IPMA.