Detido homem que matou ex-companheira à facada em Cascais

A PSP deteve esta madrugada um homem suspeito de matar a ex-companheira à facada no sábado à noite em Cascais.

Fonte do comando metropolitano de Lisboa da PSP disse à Renascença que o homem, de nacionalidade moldava, desferiu duas facadas no tórax da vítima, tendo-se posto em fuga depois do crime.

Segundo o “Correio da Manhã”, o alegado homicida morava perto da ex-companheira, tendo feito uma espera à porta do prédio onde esta morava com o filho e outro homem.

A mulher, de 38 anos, é a 35ª vítima mortal de violência doméstica em 2019.