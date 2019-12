EUA. Trump faz apelo contra antissemitismo

O Presidente norte-americano apela à erradicação do "flagelo do antissemitismo", depois do ataque na noite de sábado à casa de um rabino, perto de Nova Iorque.

“O ataque antissemita em Monsey, Nova Iorque, na sétima noite do Hanukkah, é horrível. Todos devemos unir-nos para lutar, desafiar e erradicar o flagelo prejudicial do anti-semitismo ", escreveu Donald Trump no Twitter.

As autoridades norte-americanas detiveram um homem de 37 anos, suspeito do ataque, que já foi acusado de cinco tentativas de homicídio e presente a tribunal.

Grafton Thomas é suspeito de cinco tentativas de homicídio e de um roubo, informou a polícia local em comunicado, acrescentando que a sua fiança foi fixada em cinco milhões de dólares.