EUA. Tiroteio no Texas faz dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e outra ficou em estado crítico após um tiroteio numa igreja, em Fort Worth, no estado norte-americano do Texas.

Segundo as autoridades, citadas pela Reuters, as duas vítimas mortais morreram a caminho do hospital.

Um homem armado entrou na West Freeway Church of Christ e disparou no início da cerimónia religiosa.

Não há, para já, informações sobre o atirador.

A cerimónia estava a ser transmitida na internet, avança o New York Daily News.