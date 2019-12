Rangers ganha dérbi e fica a dois pontos do Celtic

O Rangers venceu o Celtic, por 2-1, no Old Firm, o clássico dos clássicos do futebol escocês.

Os golos do adversário do Sp. Braga na Liga Europa foram apontados por Ryan Kent e Katic.

Já pelo Celtic, que não perdiam desde 6 de outubro e não perdiam em casa desde maio de 2018, ainda empatou Odsonne Edouard.

A partida teve várias incidências, incluindo um penalti falhado pelos “católicos” e uma expulsão de Morelos, do lado adversário.

Com esta vitória, a equipa de Steven Gerrard chega-se à frente no campeonato e fica apenas a dois pontos do Celtic, que tem 52 pontos.

Há nove anos que o Rangers não triunfava no Old Firm.

A 20 e 26 de fevereiro, Rangers e Sp. Braga defrontam-se para a Liga Europa.