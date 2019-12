O português Paulo Sérgio deixou de ser o treinador do Al Taawon, da Arábia Saudita.

O clube saudita garante que as duas partes rescindiram por mútuo acordo.

No último jogo, o Al Taawon tinha perdido com o Abha Club para a Taça do Rei da Arábia Saudita.

A equipa de Paulo Sérgio estava em sexto lugar no campeonato, com 22 pontos, a sete do Al Nassr, de Rui Vitória.