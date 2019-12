Destino 2020

Não é a primeira vez que António Costa opta por tema único para o exercício de comunicação com os portugueses a cada Natal. No passado o Emprego ou a Educação – em 2016 a alocução foi gravada no Jardim de Infância do Lumiar – foram causas natalícias como agora foi a Saúde.

O primeiro ministro escolheu uma nova Unidade de Saúde Familiar, USF, para falar da Saúde, afinal o reconhecimento de que, como sugerem os estudos de opinião, os serviços de saúde são a principal preocupação dos portugueses.

António Costa não negou a existência de outros problemas, mas justificou a escolha do Natal 2019. “Estou ciente de que o país enfrenta muitos outros desafios. No combate às alterações climáticas, à pobreza, pelo acesso à habitação, à melhoria do emprego, da educação, o fortalecimento do crescimento económico”, sempre foi enunciando, mas a opção foi mesmo a saúde.

O primeiro-ministro que negou problemas no SNS é o mesmo que agora os identifica e promete atacar a crónica sub-orçamentação e o contínuo endividamento no sector da saúde em 2020?

Esta é uma das perguntas para o Conversas Cruzadas onde se olhará para a próxima década na economia portuguesa, num momento em que Portugal está muito perto do ponto onde estava em 2011: uma estagnação persistente desde o início do século e a ser ultrapassado pelos países do leste europeu.

Há mais otimismo no horizonte, mas também alertas de que basta a alteração de uma qualquer variável externa para as vulnerabilidades do país surgirem expostas. Assim sendo, Portugal retirou lições da crise?

Nuno Garoupa, professor da GMU Scalia Law, Universidade de Arlington, Virginia, Estados Unidos e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, analisam esta e outras questões num espaço que conta ainda habitualmente com Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho e Manuel Carvalho da Silva, professor da Universidade de Coimbra.