Sérgio Conceição garante que não agrediu ninguém no túnel do Jamor

O treinador do FC Porto garante que não agrediu ninguém no túnel do Jamor, nem Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, no intervalo entre ambas as equipas.

“Não agredi. Disse que estava tranquilo em relação a isso e as imagens provam-no. Houve tensão no intervalo do jogo, claro que houve entre mim e o treinador do Belenenses. Naquilo que foi o lance do penálti sobre o Corona, em que ele disse que houve falta na origem desse lance. Eu estava-lhe a dizer que o golo deles foi mão a meio-campo. Descemos as escadas, há aquela confusão em termos insultos, palavreado, mas desço as escadas e vou para o balneário”, referiu Sérgio Conceição.

Em entrevista ao Canal 11, o técnico dos dragões falou de vários temas da atualidade e de futebol.

Rival forte em tudo o que envolve o futebol

Conceição discorda que haja hegemonia do Benfica e lembra que desde que chegou ao Dragão, em dois anos e meio, o FC Porto fez “208 pontos, contra 207” dos encarnados. Ainda para mais, “Lutamos com um rival forte, forte em tudo o que envolve o futebol”.

Sobre o campeonato perdido na época passada, depois de ter sete pontos de avanço, Sérgio Conceição não considera que o momento decisivo tenha sido a derrota com o Benfica no Dragão (1-2) e prefere apontar o dedo a várias decisões dos árbitros.

"Olham para esse jogo com o Benfica, mas podemos olhar para o empate em Alvalade (0-0), onde o Bruno Fernandes devia ter sido expulso. No jogo contra o Vitória de Guimarães (0-0) onde mandámos três bolas ao ferro e fizemos um golo que eu acho que é limpo. Estamos aqui a falar de muitos pontos. Se calhar não foi só o jogo com o Benfica, onde também existiram algumas decisões… acho que o árbitro não foi o correto".



O técnico dos dragões também assume erros. "Demérito nosso houve, a começar por mim. Do adversário também. Uma grande fatia foi decidida por lances mal validados pelo árbitro. São muitos jogos, em momentos decisivos, onde o adversário estava a ganhar 1-0 e via-se com decisões mal validadas do árbitro ou do VAR. e não vi aí nesses momentos alguém vir justificar o que quer que fosse", concluiu.

“Estou no meu balneário de sonho”, referiu o técnico, acrescentando, no entanto, que gosta do campeonato italiano e que o melhor é o alemão. Apesar disso, “o nosso campeonato está mais competitivo”.

Sérgio Conceição admite problemas e erros no início do campeonato devido às muitas saídas e ao atraso em algumas chegadas (“há demérito meu na pré-eliminatória da liga dos campeões”) e reforça que foi necessário muito trabalho para fazer crescer a equipa. O treinador dos dragões lembra que na Luz (vitória do FC Porto) já estiveram “sete jogadores novos”.

Em pleno balneário dos dragões, o técnico deixou ainda elogios a Danilo, "hoje melhor capitão", e deixou uma certeza: "Se aposto nos jovens é porque têm qualidade, não faço favores".

Nesta entrevista ao canal da FPF. Sérgio Conceição reconhece que nas últimas partidas mudou a tática “porque a equipa precisava de mais criatividade” e que a ganhou com Otávio e Nakajima no onze.

O treinador dos azuis e brancos aproveitou para deixar dois dados da estatística: “Somos a equipa em Portugal com mais posse de bola e temos poucas faltas sofridas, somos é muito eficazes na bola parada”.