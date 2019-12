Portway. Greve continua e leva a atrasos e a voos cancelados

A greve dos trabalhadores da Portway já levou ao cancelamento de três voos no aeroporto de Lisboa e a atrasos no aeroporto do Porto. Para este domingo estão previstos mais dois cancelamentos.

“O dia já começou com atrasos, como já era previsível. Aliás, a previsão é que [o número de atrasos] vá exceder aquilo que esperávamos para hoje. Já temos alguns relatos do Porto de aviões com atrasos acima de meia hora e em Lisboa a mesma coisa”, avançou à Renascença Fernando Simões, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

Para além dos diversos atrasos, há três voos cancelados este sábado e dois amanhã. “Já temos a confirmação de dois voos da EasyJet e um da Brussels Airlines cancelados no Aeroporto de Lisboa. E confirmados oficialmente para amanhã temos dois voos da Brussels Airlines”, acrescentou o responsável.

“Cabeça enterrada na areia”

A paralisação dos trabalhadores que prestam assistência aos passageiros em terra termina amanhã, mas a resposta dada pela empresa não satisfez os trabalhadores.

“Parece que a Portway não está interessada em resolver o problema. Há um comunicado de imprensa vago que nada mais é do que o enterrar da cabeça na areia como as avestruzes e que acusa o SINTAC mais uma vez de incoerência. Diz algumas inverdades, porque a Portway não respeita a soberania do SINTAC”, acusa Fernando Simões.

Por isso, o sindicato já tem agendadas novas formas de luta.

“A greve de dia 1 de janeiro já está convocada. Será ao trabalho suplementar ao fim de semana e ao banco de horas e durará de 1 de janeiro a 31 de março. Nesse entretanto, tudo dependerá dos avanços da empresa – se os houver – e da análise que faremos do balanço geral desta greve”.