Lisboa. Corrida de São Silvestre condiciona trânsito na cidade

O trânsito na cidade de Lisboa estará condicionado este sábado devido à corrida de São Silvestre. A prova, que decorre das 17h30 às 19h00 vai levar a que o trânsito esteja cortado em algumas ruas da capital.

De acordo com um comunicado da autarquia, a prova vai passar pela "Av. Liberdade/Restauradores, Praça Dom Pedro IV (Rossio), Rua Ouro- Praça do Comércio, Rua do Arsenal-Largo do Corpo Santo, Av. Ribeira das Naus- Praça Duque Terceira, Av. 24 de Julho".

No percurso de retorno, deverá passar pela "Av. 24 de Julho (junto Palácio da Cruz Vermelha), Av. 24 de Julho, Av. Ribeira das Naus, Praça do Comércio, Rua da Prata, Praça da Figueira, Praça Dom Pedro IV (Rossio), Praça dos Restauradores, Av. da Liberdade, Praça Marquês do Pombal até à meta na Praça dos Restauradores".

Significa isto que o trânsito estará cortado nestas ruas. Desde as 6h00 deste sábado já não se circula de carro entre o Rossio e a Rua das Pretas. Ao meio-dia, é esperado que este corte se estenda à Rua Alexandre Herculano.

Às 15h00, decorrerá o corte do trânsito da central da Av. da Liberdade entre a Rua Alexandre Herculano e o Marquês de Pombal, tal como, da Av. 24 de Julho entre a Av. Carlos I e o Cais do Sodré. Às 16h00 será a vez da Av. 24 de Julho a partir da Av. Infante Santo. Às 16h45, será cortado o trânsito a Zona Ribeirinha entre o Cais do Sodré e Largo Camões, sendo que às 17h00 será encerrado na totalidade o percurso entre a Rotunda Marquês do Pombal e a Av. 24 de Julho, tal como os restantes acessos à Praça Marquês de Pombal e saída do túnel para a Av. da Liberdade.

É esperado que a circulação seja restabelecida à passagem do último atleta.