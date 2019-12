EDP alerta para mensagens fraudulentas

A EDP Comercial enviou este sábado um e-mail para os seus clientes a alertar para um ataque em que alguém se passa pela empresa para tentar recolher informação sobre os seus clientes.

De acordo com o e-mail da empresa, a EDP detetou “que têm sido enviados emails e SMS fraudulentos em nome da EDP Comercial”. Por isso, criou uma página com as estratégias deve utilizar para se precaver contra este género de crime.

A empresa de serviços energéticos deixa ainda alguns conselhos aos seus clientes sobre como identificar algumas destas tentativas de fraude.

A EDP diz que todas as mensagens da empresa são identificadas como EDPC e que as referenciais multibanco indicadas são sempre 12223, 23013, 21196, 20174.

Já quanto aos e-mails, a empresa diz que todos os seus e-mails são enviados com o domínio edp.pt (por exemplo, comercial@edp.pt), à exceção dos inquéritos de satisfação, inquéritos de satisfação ou cobrança de dívida. No entanto, e como já existem formas de dissimular o remetente das mensagens, a EDP aconselha os seus clientes a contactar os seus serviços sempre que suspeitar da legitimidade da comunicação.

A EDP pede ainda aos clientes para verificar sempre os links e, caso pareçam suspeitos, aconselha a não clicar, e lembra que nunca envia ficheiros zip por e-mail.