EUA. Tiroteio durante gravação de vídeo faz dois mortos e vários feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas num tiroteio durante a gravação de um vídeo musical num parque de estacionamento em Houston, no estado norte-americano do Texas, informaram as autoridades locais.

Alguns dos feridos estão numa "situação muito grave", disse o chefe da polícia do condado de Harris, Ed González, citado pela agência EFE.

A maior parte das vítimas são jovens hispânicos, acrescentou.

"É uma situação muito grave, é uma zona residencial e houve muitos disparos", disse Ed González.

O responsável não adiantou detalhes sobre os autores dos disparos ou o que terá motivado o crime, já que as investigações estão ainda a decorrer.

"Outros veículos estavam estacionados e pensamos que estavam a gravar um tipo de vídeo musical quando, de repente, foram apanhados, pensamos que por indivíduos em carros e a pé que dispararam no parque de estacionamento", referiu.