Hyundai i30 Fastback N – Corridas é com ele

Visto de lado, é agradável ao olhar, onde se destacam as generosas jantes, de raios muito espaçados permitindo ver as maxilas de travão de cor vermelho, a marcar um estilo desportivo.

Na traseira destaca-se o spoiler traseiro arqueado, ainda assim discreto. Tal como as duas saídas de escape, neste caso, verdadeiras.

Interior

Os bancos acolhem bem o condutor e o passageiro, com um tecido de toque aveludado, que trava o corpo, como convém num verdadeiro desportivo.

O volante realça este espírito, com um desenho que integra vários comandos essenciais. É pespontado a linha vermelha, que de resto se estende aos bancos, e à tampa do apoio de braços.

No posto de condução, agradecem-se os pedais em metal.

O quadrante oferece todas as informações necessárias, e como não podia deixar de ser, este Hyundai i30 Fastback tem ainda um ecrã no tablier com um vasto menu.

Os bancos traseiros acolhem três passageiros, mas não são os mais cómodos para quem é de alta estatura, com a cabeça a confrontar-se com o tecto que é descendente para a bagageira.

A bagageira tem mais de 400 litros de capacidade, peca, contudo, por ser baixa.