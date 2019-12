Mechaal e Jéssica Augusto ganham São Silvestre de Lisboa

Adel Mechaal e Jéssica Augusto venceram, este sábado, a corrida São Silvestre de Lisboa.

O corredor marroquino fez a prova em 29.09 minutos. Já a leoa correu a mesma distância em 33.10. Os dois atletas terminaram na avenida da Liberdade de mão dada.

É o quinto triunfo de Jéssica Augusto, que assim igualou o número de vitórias de Dulce Félix na prova.

Já na tradicional “guerra dos sexos”, os homens triunfaram e lideram agora por 5-4.

Nos outros lugares do pódio ficaram Samuel Barata e Paulo De Paula (do lado masculino), Dulce Félix e Susana Godinho, do lado feminino.