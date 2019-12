Zé Nuno Azevedo é o novo treinador da AD Oliveirense, penúltimo classificado da Série A do Campeonato de Portugal. Comentador da Renascença, o antigo jogador do Braga deixa o comando técnico do Prado, do Pro-Nacional da AF Braga, para assumir uma equipa do escalão acima.

O objetivo imediato passa por tirar o clube da zona de descida. A AD Oliveirense está a seis pontos do Pedras Salgadas e do União da Madeiras, as duas primeiras equipas acima da linha de água.

A época do clube de Famalicão tem sido marcada por instabilidade a nível desportivo, mas também a nível financeiro. Nesta última dimensão, no entanto, estará tudo regularizado. Zé Nuno Azevedo é o quarto treinador da temporada, depois da equipa ter sido orientada pelo espanhol Manuel Crespo e pelos portugueses Manuel Monteiro e Paulo Machado, este de forma interina nos últimos dois jogos.

Zé Nuno Azevedo, de 50 anos, deixa o Prado no 10.º lugar do Pro-Nacional da AF Braga, depois de duas épocas de sucesso. Entrou na reta final da temporada 2017/18 e garantiu a permanência. Na temporada passada foi vice-campeão, ao fechar o campeonato no 2.º lugar, atrás do Berço.