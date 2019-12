Filho de Sérgio Conceição estreia-se na II Liga

Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, fez, este sábado, a sua estreia profissional, ao serviço da Académica, no jogo da II Liga, em casa, contra a Oliveirense.

O defesa-direito de 23 anos regressou à "Briosa" este verão, onde passou pela formação, e mereceu a confiança do novo treinador João Carlos Pereira para ser titular, devido à ausência de Mike Moura, que foi expulso no último jogo, contra o Covilhã.

Sérgio Conceição tem maioritariamente sido utilizado na equipa sub-23 e já tinha sido chamado ao banco de suplentes na partida contra o Covilhã.

O lateral foi substituído por Hugo Almeida aos 79 minutos de jogo, com queixas físicas, já depois de ter feito a assistência para o terceiro golo da sua equipa, apontado por Derick Lacerda.

Ao longo da carreira, Sérgio Conceição representou o Felgueiras, Sobrado, Oliveira do Bairro, Espinho, Cesarense e Desportivo de Chaves Satélite.