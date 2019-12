Bruno Ribeiro regressa a Portugal para treinar o Olhanense

O Olhanense escolheu Bruno Ribeiro para substituir Vasco Faísca no comando técnico do clube algarvio, sabe Bola Branca.

O treinador de 44 anos está assim de regresso a Portugal depois de uma temporada e meia em Angola, no Interclube.

Bruno Ribeiro, que conta com quase 50 jogos na I Liga como treinador do Vitória de Setúbal, tem ainda Farense, Moura, Pinhalnovense, Académico de Viseu, Salgueiros e Cova da Piedade no currículo.

No estrangeiro, orientou o Ludogorets, na Bulgária, no arranque de 2015/16, onde disputou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, e ainda o Port Vale, dos escalões inferiores do futebol inglês.

O Olhanense lidera a Série D do Campeonato de Portugal, com os mesmos 36 pontos que o Real Massamá, e mais seis do que o Alverca. Vasco Faísca, que liderou o projeto até esta semana, foi o escolhido pela SAD do Braga para assumir a equipa B, também do mesmo escalão, após a promoção de Rúben Amorim à equipa principal.