Quaresma marcou, mas adversário do Sporting goleou

O Istambul Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, goleou o Kasimpasa por 5-1, em partida da jornada17 da liga turca.

Os golos do Basaksehir foram apontados por Demba Ba (2), Enzo Crivelli, Elia e um autogolo do português Jorge Fernandes.

Já o tento de honra do Kasimpasa foi apontado pelo internacional Ricardo Quaresma, na marcação de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Basaksehir continua em segundo lugar, com 33 pontos, a um do líder Sivasspor, que tem ainda uma partida em atraso. Já o Kasimpasa soma 15 pontos.

O Istambul Basaksehir joga em Alvalade a 20 de fevereiro de 2020 e os leões viajam até à Turquia a 27 do mesmo mês.