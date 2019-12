Pellegrini despedido pelo West Ham

O West Ham demitiu o treinador Manuel Pellegrini, após a derrota 1-2, deste sábado, diante do Leicester.

O chileno Pellegirini, de 66 anos, tinha chegado ao clube na temporada passada, mas já estava a ser contestado há várias semanas.

"É com um grande desapontamento que temos de tomar esta decisão. Manuel é um senhor e foi um prazer trabalhar com alguém deste calibre. No entanto, era preciso uma mudança para o clube voltar a alinhar-se com as nossas ambições para esta temporada", lê-se no comunicado do clube, que cita o chairman David Sullivan.

O clube está um ponto acima da linha de água e vem numa sequência de sete derrotas em 10 jogos.