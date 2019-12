Nuno Espírito Santo volta a derrotar Guardiola

O Wolverhampton derrotou o Manchester City por 3-2 e complicou ainda mais as contas de Guardiola na Liga inglesa.

A equipa de Nuno Espírito Santo continua a brilhar na Premier League e volta a roubar pontos a um dos “big six”, tal como fez várias vezes na época passada.

Foi uma partida bastante atribulada, com Ederson, guarda-redes do City, a ser expulso ainda dentro do primeiro quarto de hora por falta sobre Diogo Jota.

Depois foi Rui Patrício a estar em destaque, ao defender duas grandes penalidades de Sterling, sendo que na segunda tentativa houve direito a recarga e golo.

Na segunda parte, apesar de estar com 10, os azuis de Manchester alargaram vantagem, com novo golo de Sterling e tudo parecia decidido.

No entanto, o Wolves reagiu e virou a partida, com golos de Adama Traoré, Raul Jimenez e Doherty.

Agora, na geral do campeonato, o Liverpool é ainda mais primeiro, com 52 pontos e menos um jogo que o segundo que é o Leicester, com 39 pontos. O City desperdiçou a hipótese de passar para segundo e mantém os 38.

Já a “equipa dos portugueses” passa a somar 30 pontos, mais um que o Tottenham, de José Mourinho.