Mourinho empata com lanterna vermelha

O Tottenham, de José Mourinho, empatou 2-2 com o Norwich, último classificado da Premier League, em partida da jornada 20.

Pelo Norwich marcaram Vrancic e Aurier, na própria baliza, num lance caricato.

Já pelos Spurs marcaram Eriksen, de livre direto, e Harry Kane, de grande penalidade.

É o primeiro empate do técnico português desde que regressou a Inglaterra, após seis vitórias e três derrotas no campeonato.

Com este resultado, o Tottenham igualou o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, no quinto lugar, com 30 pontos, a dois do Chelsea, já em posição Champions. Já o Norwich sobe para 13 pontos, a seis do West Ham, o primeiro acima da linha de água.