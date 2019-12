​O problema militar

J M

27 dez, 2019 Seixal 15:56

Para o senhor Francisco as forças armadas não são competentes no desempenho das funções que lhes são atribuídas? É uma brincadeira de mau gosto ou tem andado distraído. As forças armadas não são Tancos. O regresso do SMO nos dias que correm, seria uma tremenda dor de cabeça tanto para as chefias como para o ministério da defesa. Os meninos e meninas de hoje, basta tirar-lhes o telemóvel para desencadear um ataque de histerismo difícil de controlar, com consequências óbvias para a hierarquia militar. A saída dos efectivos dos quadros permanentes, ao contrário do que o senhor escreve, não é de livre arbítrio. Antes de comentar os envolvimentos dos militares na política, os seus salários ou a sua competência, ponha de lado as suas convicções, porque os militares com as armas que têm sempre respeitaram a nação.