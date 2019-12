O erro da Boeing

Em 2017 entrou em operação um novo modelo 737 da Boeing, o MAX, destinado para voos de curto e médio alcance. Tinha risonhas perspetivas, dado o número inédito de encomendas que a empresa na altura registava – era, logo à partida, o avião mais vendido no mundo.

Mas em outubro de 2018 um Boeing 737 MAX caiu pouco depois de levantar voo na Indonésia. Morreram 189 pessoas. Em março de 2019 um segundo avião destes despenhou-se minutos depois da descolagem na Etiópia, matando os 157 ocupantes.

Levantaram-se, naturalmente, sérias dúvidas sobre a segurança do novo aparelho. Mas a Boeing, tendo já vendido cerca de 400 aviões destes, afirmava que ainda em 2019 eles voltariam a voar. Entretanto, prosseguia a produção deste modelo, embora as encomendas fossem suspensas em 13 de março.

Mas no passado dia 16 do corrente mês de dezembro a companhia aérea anunciou que suspendia a produção do 737 MAX a partir de janeiro. Os problemas do novo aparelho eram, afinal, bem mais graves do que inicialmente a Boeing anunciara. Não houve qualquer investigação independente e pública às duas quedas fatais do avião. O presidente executivo da empresa finalmente demitiu-se.

A Boeing tem cerca de cinco mil encomendas deste avião, que não poderão ser satisfeitas nos tempos mais próximos, pelo menos. E o grande concorrente da Boeing, a europeia Airbus, não tem possibilidades de aumentar a sua produção aeronáutica de modo a compensar as falhas da Boeing. A Airbus irá produzir mais aviões de curto e médio alcance, decerto, mas ficará longe de uma alternativa às canceladas encomendas do Boeing 737 MAX. O que, inevitavelmente, traz dificuldades graves a inúmeras companhias de aviação.

A Boeing enviou nova documentação sobre o caso ao Congresso federal americano, a qual – dizem - indicia um quadro muito preocupante quanto à conduta da empresa em matéria de condições de segurança do seu novo modelo. Mas não pode deixar de se pensar que, além de uma atitude pouco responsável dos dirigentes da empresa, terá havido também falhas do regulador, a Federal Aviation Admnistration. O que se enquadra na falta generalizada de vontade de os reguladores americanos, e outros, intervirem a sério nas falhas do mercado. Porventura, os reguladores agem, ou deixam de agir, sem grande zelo, por causa de uma excessiva proximidade com os alvos da regulação.