As "folhas" do Da Capa à Contracapa em 2019

Em 2019 foram muitos os temas que folheámos no "Da Capa à Contracapa" da Renascença com a ajuda dos autores e das publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Percorremos Portugal, a Europa, o resto do mundo e até o espaço. Olhámos a história e antecipámos o futuro. Recorde agora alguns dos temas e vozes que fizeram de 2019 um ano especial: os portugueses e o espaço, o clima e o património, a inteligência artificial e o futuro da saúde, quem são as mulheres portuguesas, o sistema de pensões, racismo, eleições europeias, cerveja, Brexit, turismo em Portugal, ensino, Médio Oriente e Jerusalém, as praxes, o Brasil, a China, alimentação, o futuro do planeta. E muito mais.

Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença para debater os portugueses e a atualidade em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.