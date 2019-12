D. Tolentino Mendonça, Papa Francisco e Jorge Jesus são as personalidade do ano para os leitores da Renascença

A edição deste ano contou com uma novidade – a nova categoria de desporto. No universo desportivo foi Jorge Jesus quem conquistou a primeira posição no pódio da personalidade do ano de 2019, com 35% dos votos.

Jesus foi o primeiro técnico português a conquistar a dobradinha no Brasil - o Brasileirão e a Taça dos Libertadores. Dois títulos num fim de semana histórico que levou cerca de dois milhões de adeptos às ruas do Rio de Janeiro.

Em segundo lugar, com 13% dos votos, ficou João Félix, que abandonou o Benfica e rumou ao Atlético de Madrid, numa transferência que custou 126 milhões de euros ao clube espanhol.

A conquista portuguesa da Taça das Nações foi a grande vencedora do acontecimento desportivo do ano, seguida da vitória da seleção portuguesa no mundial de futebol de praia, com 55% e 14%, respetivamente.