Afinal, quando é que termina a década?

À primeira vista parece mais lógico que as décadas comecem nos “anos redondos” - as décadas são períodos de dez anos e, por isso, parece natural que o dia 1 de janeiro de 1980 marque o início dos anos oitenta. No entanto, se queremos ser exatos, é no ano terminado em um que realmente começa a década.

A explicação é simples: tem tudo a ver com a forma como contamos os anos. Por mais contra-intuitivo que possa parecer, é tudo uma consequência do sistema moderno de cálculo do tempo. Uma grande parte do mundo ocidental utiliza o calendário gregoriano: um calendário estabelecido pelo Papa Gregório XII em 1582 e que trata o nascimento de Jesus Cristo como ano 1.

Significa isto que saltamos do ano 1 A.C. imediatamente para o ano um do primeiro milénio. Com o fim do ano 1, segue-se o ano dois e por aí adiante até ao ano 10. Por isso, todas as décadas começam nos anos 1 e terminam no final dos anos que terminam em zero. Matematicamente, estamos na década que começou no ano de 2011 e que termina em 2020.

Assim, se quiser efetivamente festejar a passagem de mais uma década, vai ter de esperar por 31 de dezembro de 2020. Se quiser festejar o adeus ao algarismo um no algarismo das dezenas do ano em que está, também pode. Afinal de contas, agora só em 3010 é que o volta a ver lá.



E, como sabemos que em 2029 vai voltar a ter esta dúvida, guarde este link. Servirá certamente de tira-teimas numa discussão com os amigos daqui a dez anos.